Tchad : le gouvernement demande à Yaya Dillo de libérer un bâtiment appartenant à l'État

Le 28 avril 2023, le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, a demandé à l'opposant Yaya Dillo Betchi, leader du Parti socialiste sans frontière (PSF), de libérer le bâtiment "Cité Lamy", selon un courrier consulté par Alwihda Info.



"Sur instructions des plus hautes autorités, le local a été réaffecté aux services du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration", d'après le ministre.



Le ministre a invoqué l'extrême urgence et a demandé à Yaya Dillo de libérer le bâtiment mis à sa disposition dans un délai de deux semaines.



Selon l'équipe du leader du PSF, ce déploiement serait lié à un différend foncier concernant une propriété de Yaya Dillo à Farcha.



Les forces de l'ordre déployées sur les lieux ont affirmé ne pas empêcher quiconque d'entrer ou de sortir du domicile de Yaya Dillo.