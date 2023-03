Tchad : le gouvernement encourage la promotion du genre dans la gestion des affaires publiques au Lac

Le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, a organisé le 19 mars à Bol, une journée d'information et de sensibilisation sur les textes de la République du Tchad, relatifs à la promotion du genre dans la gestion des affaires publiques.



Cette journée a pour objectif d'expliquer aux acteurs, la place que doit occuper la femme dans la société, ainsi que la nécessité d'augmenter le nombre de femmes dans les fonctions nominatives et électives.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye, a mentionné que cette initiative témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde aux actions d'émancipation de la femme.



« À travers cette séance de sensibilisation, le gouvernement de Transition veut impulser et promouvoir la participation des femmes dans la sphère de prise de décision », a déclaré le directeur adjoint de la formation et de la communication du ministère de l'Administration du territoire, Faysal Annour Senoussi.



Pour sa part, le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a souligné que cette activité intervient pour corroborer la volonté des plus hautes autorités du pays à mettre résolument en œuvre, les actions en faveur de la refondation, suite aux résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain. Yaya Ousmane Adoum a témoigné sa gratitude à l'Union européenne, pour avoir financé cette séance de sensibilisation.