Tchad : le gouvernement honore 100 lauréats du baccalauréat 2022

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, a organisé, ce mercredi 12 octobre, une cérémonie de remise de prix aux meilleurs bacheliers, toutes séries confondues, de la session de juin 2022.



Ils sont au total 100 meilleurs bacheliers, dont 29 filles qui ont reçu leurs attestations de satisfecit. Mahamat Issa Abakar, du lycée Dinguessou est distingué parmi les meilleurs, avec une moyenne de 16, 89, en série A arabe. Il est suivi par Adoum Ouangnamou Emmanuel, du lycée Élie Tao Baydo de Pala, avec une moyenne de 16, 75/20, en série C français. Un prix d’excellence féminine a été également accordé à Mlle Ouneïssa Mahamat Abakar, du lycée Centre koweïtien, avec une moyenne de 16, 56, en série A arabe.



Pour le ministre de l’Education nationale, Mog-Nan Djimounta, dans un monde en perpétuelle mutation, la jeunesse tchadienne a besoin de repère. L’excellence doit donc constituer une valeur de référence sans cesse exaltée. Il affirme que l’organisation de cette cérémonie offre l’occasion d’évaluer chaque année, le niveau de performance du système éducatif tchadien.



« C’est aussi une occasion de remobilisation de l'ensemble des acteurs autour des valeurs fortes de l’excellence et de la discipline, aux fins de créer l’émulation nécessaire à la réalisation optimale des missions assignées au système éducatif », a-t-il soutenu.



Le ministre Mog-Nan Djimounta relève que les résultats du Bac varient d’une année à l’autre, dans des proportions plus ou moins acceptables, mais celui de 2022 est un grand succès : succès tant par le nombre des admis que par la qualité des résultats. « Quand on sait que le taux global de réussite avoisine les 60%. Un tel niveau de résultat ne saurait être atteint sans la coordination politique des plus hautes autorités du Tchad », a-t-il encouragé.



Le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Ali Waïdou, a quant à lui, relevé qu’en 2022, le taux de réussite global au Bac est de 59,18 %, contre 46,35 % en 2021, et 38,52 % en 2020, tout en ajoutant que, ces différents résultats montrent un certain écart entre les années.



« Mais le faible taux de l'année 2020 est principalement dû à la perturbation du Coronavirus », a-t-il déploré. Pour lui, l’année 2022, est marquée par un boum dans le taux global de réussite qui frôle les 60 %. Et le ministre Dr Ali Waïdou de poursuivre que les enseignants et les parents sont les meilleurs lauréats, car la réussite des élèves dépend de leurs contributions à tous les niveaux.