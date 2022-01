Tchad : le gouvernement interdit les activités de tradipraticiens

Quatre membres du gouvernement (Justice, Santé publique, Sécurité publique et Administration du territoire) ont signé ce 7 janvier 2022 une note circulaire interdisant les activités en publique de tradipraticiens et la vente ambulatoire des médicaments issus de la médecine traditionnelle.



Le ministère de la Santé publique fait face à un développement anarchique de l'exercice des activités de médecine traditionnelle. Des prétendus tradipraticiens vendent leurs produits non réglementés en ambulatoire sur toute l'étendue du territoire national.



Aucune activité en publique de nature commerciale, ni des soins en masse/caravane liées à l'exercice de la médecine traditionnelle ne sont autorisés, dans les médias publics et privés, ou dans les espaces publics.