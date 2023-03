Tchad : le gouvernement lance l’enrôlement biométrique pour lutter contre les fraudes

Ce mardi 28 mars, les opérations d'enrôlement biométrique des agents de l'État ont été officiellement lancées au ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, en présence des représentants du gouvernement et des syndicats de travailleurs publics.



Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Mbodou Mbami, a souligné l'importance de cet enrôlement des fonctionnaires civils de l'État et des contractuels, et pour détecter les fonctionnaires fictifs à l'aide du Numéro National d'Identification (NNI).



Il a également souligné que l'enrôlement permettra à l'État de connaître les absences injustifiées et de mettre fin au paiement de salaires indus. Le ministre a précisé que l'enrôlement sera piloté par un comité technique travaillant sur l'ensemble du territoire.



Le président du comité technique, le général Haliki, a rassuré le ministre que l'enrôlement sera exécuté par l'équipe opérationnelle déjà constituée, et que le budget a été débloqué à cet effet.



Enfin, il a ajouté que la liste de certains délégués provinciaux est encore attendue, et que son équipe est prête à commencer le travail, dès la fin de la cérémonie de lancement.