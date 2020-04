Tchad : le gouvernement lance l'opération de distribution de masques aux couches vulnérables

Les couches défavorisées vont recevoir gratuitement des masques de protection dans les prochains jours. Le président de la cellule de veille et de sécuritaire, Kalzeubé Payimi Deubet, a annoncé jeudi le lancement de l'opération de distribution.



À N'Djamena, l'opération va s'exécuter dans un délai de 48 heures, au profit de 200.000 personnes. Trois organisations vont piloter la distribution : La Fondation Grand Coeur, La Croix Rouge du Tchad et l'ONG Adhes.



"Nous avons subventionné 200 Fcfa par pièce. Nous avons déjà des ambassadeurs que nous avons formés. Nous allons travailler avec la commune, les quartiers, les carrés. Comme pour la distribution de kits alimentaires nous avons identifié les démunis, nous allons reprendre contact avec eux", a indiqué Habiba Souhoulba, la secrétaire général de la Fondation Grand Coeur.



"Nous allons sillonner de porte-à-porte afin qu'on puisse identifier, séance tenante, et cibler les démunis pour leur distribuer ces masques", a précisé Khala Ahmat Senoussi, vice-président de la Croix Rouge du Tchad.



Une stratégie pour les provinces



D'après le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet, "pour la distribution, celle-ci verra la contribution à l'intérieur du pays des autorités administratives. Les services de défense et de sécurité seront mis à contribution avec l'appui des partenaires qui ont fait leurs preuves et qui sont toujours à nos côtés, tels La Croix Rouge, les ONG nationales et les bénévoles pour veiller scrupuleusement à ce que les masques aillent droit aux démunis."



"S'agissant du reste de la population, je tiens à les informer que les masques sont disponibles. Ils pourront l'acquérir à un prix subventionné et modéré, tant à N'Djamena qu'à l'intérieur de pays", a-t-il ajouté.



21 nouveaux cas et trois décès



Le ministère de la Santé publique a annoncé jeudi la détection de 21 nouveaux cas de coronavirus et la mort de trois personnes.



35 malades sont sous traitement tandis que 33 patients sont guéris.



Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 73 cas de Covid-19 dont 59 de sexe masculin et 14 de sexe féminin, ainsi que cinq décès.