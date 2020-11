TCHAD Tchad : le gouvernement préoccupé par les influences négatives des films projetés dans les ciné-clubs

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Novembre 2020









S'exprimant au cours d'une rencontre au Palais du 15 janvier, en présence des propriétaires des ciné-clubs et les responsables municipaux, le ministre a estimé que "les ciné-clubs participent à l’animation de la vie culturelle et sociale par le biais du divertissement. A ce titre, ils exercent des activités dont la nature et le contenu ont un impact réel sur la clientèle de ces lieux, donc sur une frange importante de notre société".



​Chérif Mahamat Zene alerte sur la vulnérabilité des tranches d'âge exposées à des projections incompatibles :

Tout en reconnaissant et appréciant l’utilité des prestations de ces ciné-clubs, il est du devoir du Gouvernement de veiller à l’épanouissement et à la protection des couches vulnérables de la population, en l’occurrence les adolescents qui fréquentent le plus ces endroits.



Cette tranche de la population dont la vulnérabilité est bien protégée par la loi, se trouve parfois exposée dans ces ciné-clubs à des projections des films incompatibles avec leur âge et totalement en décalage avec les réalités socio-culturelles de leur environnement.



L’éducation, la protection et l’épanouissement de nos enfants constituent une priorité de premier plan du Gouvernement du Maréchal du Tchad. Les objets de divertissement proposés à nos enfants doivent être sains et soumis à un contrôle préalable par les services compétents afin de les protéger de toute forme d’influence négative et déviante. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zène a exprimé vendredi sa préoccupation sur la protection des adolescents contre les influences négatives des films projetés dans les ciné-clubs sur toute l'étendue du territoire national et principalement dans la ville de N'Djamena.S'exprimant au cours d'une rencontre au Palais du 15 janvier, en présence des propriétaires des ciné-clubs et les responsables municipaux, le ministre a estimé que "les ciné-clubs participent à l’animation de la vie culturelle et sociale par le biais du divertissement. A ce titre, ils exercent des activités dont la nature et le contenu ont un impact réel sur la clientèle de ces lieux, donc sur une frange importante de notre société".​Chérif Mahamat Zene alerte sur la vulnérabilité des tranches d'âge exposées à des projections incompatibles :

Malheureusement, le constat que nous avions fait est que la plupart des films projetés dans les ciné-clubs, en dehors des matchs de football, véhiculent des images de violence et de perversion à l’antipode de nos valeurs morales. Face à l’effet désastreux que pourrait avoir ces projections à la longue, nous sommes tous interpellés.



En outre, nos enfants sont aussi exposés au danger des vidéos, images et messages de violence, de haine, de perversion et de menaces variées, transmis par le biais des applications de la messagerie instantanée comme Facebook et WhatsApp pour ne citer que celles-ci. A cela s’ajoutent également les effets pervers des jeux vidéo et autres publicités des médias tendant à éloigner nos enfants de ce que nous voulons qu’ils soient.

Chérif Mahamat Zene souligne que "tous ces facteurs d’influence négative mis ensemble mettent bien en danger nos enfants. Devant ce péril, nous sommes tous interpellés par rapport à notre responsabilité collective et individuelle". Il appelle tous les acteurs concernés à se mobiliser pour "protéger les enfants contre les conséquences de ce qu’ils regardent dans les ciné-clubs ou de ce qu’ils subissent comme impact pervers à cause de l’usage inapproprié des plateformes qu’offrent les réseaux sociaux".



La concertation devrait être élargie dans les prochains jours à tous les autres ministères concernés afin de mener une réflexion plus approfondie sur l’encadrement approprié des activités des ciné-clubs et d’autres facteurs négatifs, ainsi que sur les modalités pratiques de sensibilisation et de formation à mettre en place.



Par ailleurs, le ministre de la Communication déplore le non-respect dans les ciné-clubs des gestes-barrières édictés par le Gouvernement, en particulier le port du masque. Selon le ministre, la plupart des films projetés véhiculent des images de violence et de perversion :Chérif Mahamat Zene souligne que "tous ces facteurs d’influence négative mis ensemble mettent bien en danger nos enfants. Devant ce péril, nous sommes tous interpellés par rapport à notre responsabilité collective et individuelle". Il appelle tous les acteurs concernés à se mobiliser pour "protéger les enfants contre les conséquences de ce qu’ils regardent dans les ciné-clubs ou de ce qu’ils subissent comme impact pervers à cause de l’usage inapproprié des plateformes qu’offrent les réseaux sociaux".La concertation devrait être élargie dans les prochains jours à tous les autres ministères concernés afin de mener une réflexion plus approfondie sur l’encadrement approprié des activités des ciné-clubs et d’autres facteurs négatifs, ainsi que sur les modalités pratiques de sensibilisation et de formation à mettre en place.Par ailleurs, le ministre de la Communication déplore le non-respect dans les ciné-clubs des gestes-barrières édictés par le Gouvernement, en particulier le port du masque.





Dans la même rubrique : < > Tchad : L’Archidiocèse de Ndjamena forme des animateurs des Œuvres Pontificales Missionnaires Tchad : La ligne de vêtements TCHADOK+235 lance une nouvelle collection Tchad : L’UNICEF offre du matériel de travail aux comités de protection des enfants à Abéché Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)