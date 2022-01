Tchad : le gouvernement rappelle à l'ordre le sultan du Dar Biliat

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif, a adressé le 7 janvier un Courier au gouverneur de la province de l'Ennedi Est en lui indiquant que le sultan du Dar Billiat, Sidick Timan Deby, a outrepassé ses compétences et créé la confusion entre les us et coutumes et les Lois de la République.



La veille, le sultan a signé une décision fixant des procédures de règlement des conflits dans le sultanat de Dar-Billiat, province de l'Ennedi Est.



Le ministre exige l'annulation de cet acte dans tous ses effets.



Les règles encadrent les cas de vol, d'adultère, de viol sur mineur, de meurtre, d'accident et de mariage ou divorce.



Par exemple, en cas de meurtre, le coupable de meurtre verse la dia (prix du sang) de 100 têtes de chameaux et écope d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Il paye aussi toutes les dépenses effectuées par le plaignant.