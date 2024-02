Tchad : le gouvernement réagit à l’assassinat du jeune Marius

« Cet acte odieux est une atteinte à la vie d'un citoyen innocent et une menace pour la sécurité de tous les citoyens. Le gouvernement qui renforce le contrôle de la circulation illégale des armes, condamne fermement de tels agissements qui mettent en péril la vie et le bien-être de nos concitoyens », a indiqué le gouvernement dans son communiqué.



Dans l'attente des conclusions de l'enquête commencée immédiatement par les autorités judiciaires, le gouvernement appelle à la coopération de tous pour que la vérité puisse être établie et que justice soit rendue. « Nous avons une confiance totale dans le processus judiciaire pour faire la lumière sur cet événement de manière objective et équitable », a rappelé le gouvernement.



« En ces moments difficiles, nos pensées partagent leur douleur et leur peine face à cette terrible tragédie. La perte d'un jeune homme plein d'espoir est un choc pour notre nation toute entière. Nous tenons à exprimer notre solidarité envers sa famille et ses proches qui doivent faire face à cette immense souffrance », a-t-il ajouté.



Le gouvernement assure également qu'il continuera à suivre de près l'évolution de cette affaire afin d'assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir ce genre d'incidents tragiques à l'avenir.



L’assassinat du jeune Marius a bouleversé tout un pays. Le gouvernement condamne fermement cet acte odieux et appelle chacun d’entre nous à coopérer avec les autorités afin que justice soit rendue rapidement.