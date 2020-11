Tchad : le gouvernement réagit à la "Journée sans radio" du 1er décembre

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Chérif Mahamat Zene, a dénoncé lundi la décision de l'Union des radios privées du Tchad (URPT) d'appeler à une "Journée sans radio" le mardi 1er décembre 2020.



Il estime que "rien ne justifie" cette décision qui a été "prise sans aucune concertation préalable".



Selon Chérif Mahamat Zene, cette décision "constitue sans doute un choix délibéré de ses auteurs pour s'inscrire dans la logique de certains journalistes-activistes servant de relais aux organisateurs du soi-disant "Forum citoyen", interdit par un acte des autorités compétentes de la République".



Le ministre estime que "les radios et les télévisions privées ont une obligation de neutralité, et n'ont pas vocation à encourager ou d'abriter des manifestations interdites par le Gouvernement".



Il appelle "au sens de la responsabilité" et invite les membres de l'URPT à "poursuivre leurs activités le 1er décembre, Journée de la liberté et de la démocratie".



Chérif Mahamat Zene exprime sa disponibilité à examiner avec l'URPT, les voies et moyens susceptibles d'apporter des solutions durables aux difficultés que rencontrent les radios privées dans l'exercice de leurs activités.



Le mouvement de grève des radios privées lancé par l'URPT fait suite à l'intervention policière qui a eu lieu vendredi dernier dans les locaux de la radio FM Liberté, ayant conduit à plusieurs arrestations. Les réactions s'enchainent depuis l'incident. La Police explique que son intervention visait à arrêter des organisateurs du Forum citoyen qui a été interdit par les autorités.