Tchad : le gouvernement réforme le fonctionnement des partis politiques

A l'issue du conseil des ministres de ce jeudi 31 mai 2018, il a été examiné et adopté un projet d'ordonnance portant charte des partis politiques. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale : un système de pluralisme politique a été instauré en 1990, rappelle la ministre, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué. Cette ouverture permet aujourd'hui de compter plus de deux cents partis politiques au Tchad.



Ces dernières années, il est observé que cette prolifération des partis politiques ne répond pas toujours aux aspirations, aux visions et à la diversité politique au Tchad, mais plutôt est motivé par des objectifs lucratifs, selon le gouvernement.



"Il n'est de secret pour personne que certains partis politiques se créent dans le seul but d'obtenir la subvention impartie par l'État au fonctionnement des partis politiques. Le constat de cette triste réalité a été affirmé et condamné au forum national inclusif", a précisé Madeleine Alingué.



Afin de renforcer la démocratie et consolider un État de droit au Tchad, le forum a recommandé une révision en profondeur des textes qui régissent et régulent la création et le fonctionnement des partis politiques. Le projet d'ordonnance portant charte des partis politiques présenté à l'examen et adoption du conseil est présenté en 11 titres et 68 articles.



Il propose une représentation provinciale des partis politiques dans au moins 10 provinces dans un délai d'un an. Il propose également l'extension du délai de traitement des dossiers dans un délai d'un mois. Il établit l'âge de 30 ans minimum pour être dirigeant d'un parti politique et autorise la dissolution par le ministre en charge de l'administration du territoire de tout parti n'ayant pas pris part à deux élections générales consécutives.