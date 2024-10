Tchad : le gouvernement renforce la commune d’Ati avec un véhicule de sapeurs-pompiers et des équipements

Le 30 octobre 2024, la commune d’Ati a franchi une étape significative dans sa lutte contre les incendies, avec la réception d’un véhicule de sapeurs-pompiers offert par le gouvernement tchadien. Ce don s’inscrit dans une démarche proactive de renforcement des capacités de gestion des urgences au niveau local, particulièrement dans la province du Batha.



En plus de ce véhicule, des équipements composés d’un bulldozer, d’une benne, de trois tricycles, de 500 bacs à ordures, ainsi que la construction d’un bâtiment pour le bureau du cadre de concertation, et du bureau du maire, ont été fournis dans le cadre du Programme d’Appui à la Gouvernance Locale (PAG2).



Ce Programme vise à renforcer les services sociaux de base dans la commune d’Ati, grâce à l’appui de la délégation de l’Union Européenne, suite à la signature d’une convention en 2021. La cérémonie de remise officielle a été présidée par le gouverneur de la province, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, en présence du maire d’Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, ainsi que de nombreux citoyens et acteurs communautaires.



Dans son discours, le maire d’Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tchadien et le gouverneur, pour leurs efforts en faveur du développement de la province. Il a également souligné que les kits d’hygiène et d’assainissement proviennent de l’appui de la délégation de l’Union Européenne, dans le cadre de la convention signée en 2021, entre la commune d’Ati et le PAG2.



Le gouverneur, le général Ahmat Goukouni Mourali, a salué l’engagement de l’État tchadien et de l’Union Européenne pour ces dons précieux. Il a exhorté les autorités communales à utiliser ces moyens de manière responsable, pour assurer l’efficacité des services publics et améliorer les conditions de vie des populations. Il a insisté sur le fait que ces équipements, d’une grande valeur, doivent être utilisés strictement dans l’intérêt général.



Enfin, le gouverneur a souligné l’importance de cet équipement pour la protection des vies et des biens, tout en encourageant les autorités municipales à veiller à un entretien rigoureux du véhicule, afin d’assurer son efficacité et sa durabilité.