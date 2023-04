Tchad : le gouvernement reprend la gestion du Fonds d'Entretien Routier pour plus d'efficacité

Plus de 20 ans après sa création, le FER ne satisfait ni les usagers ni l'État en raison de son organisation et de son fonctionnement inadéquats. Le comité de gestion, majoritairement constitué de privés, est devenu inefficace, et le FER est géré depuis plus d'un an par un administrateur provisoire.



Face à cette situation, l'État, principal pourvoyeur de financements, a décidé de reprendre la gestion du FER en désignant les responsables du FER par décret et en confiant son administration à un Conseil d'administration pour plus d'efficacité. Cette décision vise à améliorer la qualité des routes et des infrastructures routières dans le pays.