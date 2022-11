Tchad : le gouvernement s'engage à améliorer les indicateurs de performance du système éducatif

La problématique de l’éducation n'est pas occultée du programme du gouvernement d'union nationale. Le gouvernement ambitionne de poursuivre la refondation du système éducatif aux prises avec les défis de l’accès, de l’équité, de la qualité, de l’efficience et de la gouvernance, a indiqué le 3 novembre le premier ministre Saleh Kebzabo.



Durant les prochains 24 mois, le gouvernement veillera à améliorer significativement les indicateurs de performance du système éducatif, en faisant accroitre le taux d’achèvement du cycle primaire en le faisant passer de 44,47% à 60% et de 17,3% à 25% pour le cycle secondaire, a déclaré le chef du gouvernement.



Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, des efforts seront entrepris pour d’une part, assurer la présence effective du personnel enseignant dans l’ensemble des provinces du pays et opérationnaliser les structures des académies, d’autre part.