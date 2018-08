Tchad : le gouvernement se félicite d'une organisation réussie pour le baccalauréat

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Houdeïngar David Ngarimaden et son collègue en charge de l’Education nationale, Aboubakar Assidick Choroma se sont rendus hier, à l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS).



L'objectif de la visite était d'exprimer la gratitude et les encouragements du gouvernement aux membres du jury du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour la session 2018. Les deux ministres ont félicité les membres du jury pour le bon déroulement des examens.



Le directeur national de l'ONECS a saisi l'opportunité pour adresser toutes sa reconnaissance au gouvernement qui a mis tous en oeuvre pour que le travail soit effectué dans des bonnes conditions.



13.218 candidats ont été admis à l'issue de la deuxième série des épreuves écrites du baccalauréat, soit un taux de réussite de 16.60%. 17.544 candidats avaient été convoqués pour la deuxième session des épreuves écrites. Au total, près de 30.782 candidats sont admis à l'issue des deux sessions.