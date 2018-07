Tchad : le gouvernement se félicite du retour annoncé de l'opposant Acheikh Ibn Oumar

Le ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'Information et de la Communication a publié ce jeudi 26 juillet un communiqué au nom du gouvernement dans lequel il "salue l'engagement fraternel, responsable et constructif de l'opposant Acheikh Ibn Oumar de vouloir regagner, sans condition, le Tchad après tant d'années d'exil à l'étranger".



"Le prochain retour annoncé de M. Acheik Ibn Oumar, traduit la parfaite adhésion et la volonté réelle des fils du Tchad en exil et encore hésitants, d'apporter leur sincère contribution au développement national", souligne le communiqué.



Le gouvernement estime que cette décision courageuse s'inscrit en droite ligne de l'amnistie générale de la politique de réconciliation.