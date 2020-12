Tchad : le gouvernement se fixe plusieurs objectifs pour 2021

Le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin défend ce mercredi le projet de Loi des Finances portant budget général de l'État pour 2021. Selon le ministre, le projet de Loi s'inscrit dans la perspective de la finalisation prochaine d'un nouveau programme de réforme économique avec le FMI, appuyé par une facilité élargie de crédit et une facilité élargie de financement.



Au plan social, le projet de budget 2021 intègre, outre la prise en compte des recrutements opérés depuis la Loi rectificative du 25 août 2020, le rétablissement complet des traitement et accessoires des agents publics qui est mis en oeuvre progressivement depuis janvier 2020.



Le projet de Loi met l'accent sur l'agriculture. Des investissements conséquents seront réalisés en matière de labelisation des produits à forte valeur ajoutée, en matière de mécanisation et de disponibilisation des équipements d'intrants agricoles et d'encadrement, en quantité et en qualité.



Le texte apporte des réponses concrètes en matière d'emploi, de structures de formation et d'accueil, d'insertion et d'incitation fiscale ciblés et appropriés pour la jeunesse, les femmes et les personnes handicapées.



En matière d'entrepreneuriat, des nouvelles règles introduites dans le nouveau Code des marchés publics et ses textes subséquents obligent toutes les entités publiques à consacrer au moins 50% des marchés publics passés dans chaque entité suivant la procédure simplifiée aux entreprises appartenant aux femmes, informe Tahir Hamid Nguilin.



Le projet de Loi vise l'amélioration des indicateurs de santé par la complétude des plateaux techniques et la disponibilisation des vaccins. Il vise l'augmentation du taux de scolarisation, la formation technique et scientifique, la déserte des villes de l'intérieur et la commune de N'Djamena en énergie verte, le raffermissement de l'accès à l'eau et la fourniture des services publics de qualité et de proximité, notamment d'hygiène et d'évacuation des eaux de pluies et eaux usées de N'Djamena, énumère le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin.



Il ajoute que la priorité est également mise sur l'informatisation, la digitalisation et le paiement sans contact pour le suivi des dépenses et les collectes des recettes.



Le vote des députés sur le projet de Loi est prévu ce mercredi après-midi.