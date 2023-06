Tchad : le gouvernement sensibilise sur les violences basées sur le genre à Bol

Cette session de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet conjoint FAO-HCDH-UNFPA intitulé "Projet d'appui à l'observatoire de promotion de l'égalité et de l'équité de genre au Tchad", financé par le Fonds de consolidation de la paix. Son objectif est de promouvoir les droits des femmes et des filles en sensibilisant les acteurs de la société civile aux violences basées sur le genre.



Pendant deux jours, les participants discuteront du cadre légal et institutionnel de la promotion et de la protection de l'égalité des genres.



Au nom du chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Degboe Afou Akafo, a souligné que cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile en intégrant une approche de genre dans leurs actions pour promouvoir l'égalité et l'équité des genres.



Raïssa Nouradine Kassire, directrice générale de l'équité et du genre au ministère du Genre et de la Solidarité nationale, a mentionné que cette session permet non seulement d'informer sur l'existence de mécanismes, mais aussi de réfléchir aux stratégies d'appropriation des instruments mis en place par les acteurs clés et l'engagement de tous pour mener ensemble la bataille du développement durable.



Le gouverneur de la province du Lac, le colonel Djibrine Ratou, a salué cette initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de ses partenaires, qui vise à promouvoir l'égalité des genres.



Le colonel Djibrine Ratou s'est dit toujours disponible pour accompagner le ministère du genre et les partenaires qui travaillent sans relâche pour l'épanouissement des femmes.