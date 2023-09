Tchad : le gouvernement sollicite un financement de 200 millions $ d'Abu Dhabi pour le budget 2023

En proie à des enjeux géopolitiques internationaux et à des flux de réfugiés aux frontières, le Tchad s'efforce de mettre en œuvre les résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), ainsi que l'Accord de Doha en 2023.



Pour soutenir son budget général de l'exercice, le gouvernement tchadien a sollicité un financement de 200 millions de dollars auprès du Fonds d'Abu Dhabi pour le Développement (FADD). Cet accord de prêt et de don, signé le 12 septembre 2023, vise à renforcer divers secteurs clés de l'économie tchadienne.



En ce sens, les conseillers nationaux examinent ce 22 septembre 2023 l’accord de prêt. Ce paquet de financement comprend un don de 50 millions de dollars, qui sera alloué à des initiatives cruciales, telle que la fourniture d'ambulances, de camions de pompiers et d'autobus, pour améliorer le secteur des transports et la réponse aux urgences en cas de sinistres.



En outre, un prêt sous forme d'appui budgétaire de 150 millions de dollars, assorti d'un taux annuel hors taxe de 1%, sera utilisé pour étendre la capacité énergétique, financer des projets routiers et de désenclavement en cours, ainsi que pour les projets d'adduction d'eau dans les zones rurales.



Ce financement crucial aidera le Tchad à naviguer dans un environnement économique complexe, tout en continuant à mettre en œuvre des réformes importantes pour son développement futur.