Tchad : le gouvernement veut allouer directement des ressources aux provinces pour permettre l'autonomie

Deux projets de textes ont été examinés. Le premier est un projet de Loi portant amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022, et le second est un projet de Loi de Finances pour l'exercice 2024.



Malgré le contexte de transition ainsi que les défis sécuritaires, économiques, humanitaires et sociaux, le projet de Loi de finances pour l'exercice 2024 est atypique. Une innovation majeure du budget 2024 alloue directement des ressources aux provinces et aux communes à hauteur de 10% de la TVA, permettant une autonomie de nos provinces.