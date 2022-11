Tchad : le gouvernement veut assurer un enseignement du civisme et du patriotisme à l'école

Le premier ministre Saleh Kebzabo a annoncé le 3 novembre la révision du programme éducatif pour instaurer une formation à la citoyenneté. "Sur le plan de la consolidation de la paix dans les écoles et du renforcement de l’unité nationale, mon Gouvernement s’attèlera à la révision du contenu du manuel d’éducation civique et de la formation à la citoyenneté en vue d’assurer un enseignement du civisme et des valeurs patriotiques, gage de la stabilité sociale et du bon vivre ensemble", a déclaré Saleh Kebzabo dans sa présentation du programme politique du gouvernement d'union nationale.