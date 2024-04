Tchad : le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi rencontre les populations de la Tandjile-Ouest

Cinq jours après sa prise de fonction, le gouverneur de la province de la Tandjile, Adoum Moustapha Brahimi, a entamé une tournée de sensibilisation dans les chefs-lieux des cinq départements de la province.



Après Tandjile Est, Manga et Manbague, il est arrivé ce mardi 16 avril 2024 à Kélo, chef-lieu du département de la Tandjile-Ouest, où il a été accueilli par le préfet Doud Souleymane Ousmane, à l'entrée sud de la ville.



Visite du centre islamique Almouhtada

Après avoir remercié le préfet, le maire de la ville de Kélo et la population, le gouverneur a prévu une série de visites pour ce mercredi 17 avril. La première étape de sa visite a été le centre islamique Almouhtada de Kélo.



Dans ce complexe qui abrite un centre d'alphabétisation des femmes, une école primaire bilingue, un centre de mémorisation du Saint Coran et un centre de santé, le gouverneur a été honoré par le fondateur dudit complexe, Cheikh Abdoulaye Moussa Kachallah, en lui offrant un Coran.



Très ému, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a félicité le conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjile-Ouest, et en particulier le préfet Doud Souleymane Ousmane, pour leur initiative en faveur du maintien de la paix.



Visite des lycées et rencontre avec les autorités

Le gouverneur a ensuite visité le lycée moderne de Kélo et le lycée Saint Joseph de Kélo. Il a encouragé les élèves à poursuivre leurs études, car ils sont les futurs cadres du pays. Dans la grande salle du LETI, le gouverneur a échangé avec les chefs des services civils et militaires, les chefs traditionnels et religieux, la société civile et les jeunes.



Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Kélo, Bessingar Bazo, le préfet Doud Souleymane Ousmane a évoqué la paix totale qui règne dans le département de la Tandjile-Ouest, tout en mentionnant quelques difficultés liées au manque d'électricité, de routes, etc. Le gouverneur Moustapha Adoum Brahimi a assuré que toutes les doléances seraient transmises aux autorités compétentes et qu'il les appuierait personnellement.



Il a également remercié la population de la Tandjile-Ouest pour sa culture de paix et l'a encouragée à la préserver. Il est important de signaler qu'après cette cérémonie, le gouverneur a eu un tête-à-tête avec les responsables du département et les cinq sous-préfets pour leur donner des consignes particulières.