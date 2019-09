Tchad : le gouverneur Ramadan Erdebou propose des cours de citoyenneté dès la primaire

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a proposé samedi la mise en place de cours ou matières dans les classes de primaire et secondaire, ainsi qu'à l'université, pour renforcer la cohabitation pacifique.



"A mon humble avis, je propose au niveau des classes de primaire, secondaire et à l'université de faire comprendre par les enseignants aux élèves et étudiants qu'ils appartiennent à une seule nation, la nation tchadienne et à un seul pays, le Tchad", a déclaré le gouverneur au cours d'une cérémonie de remise de prix aux meilleurs bacheliers de la province du Ouaddaï.



"Comme vous le savez, notre province a été secouée par un conflit intercommunautaire très fracticide depuis pratiquement trois ans. Mais, depuis quelques mois, nous avons fourni assez d'efforts pour stabiliser la situation. C'est cette dernière qui nous a conduits vers l'instauration d'un état d'urgence dans notre province et les provinces voisines dans le seul but de sécuriser les personnes et leurs biens", a affirmé le gouverneur.



Il a émis le souhait que cette démarche puisse "favorisez le brassage des élèves ou étudiants sans tenir compte de leur appartenance religieuse, ethnique ou leur classe sociale."



Ramadan Erdebou a demandé "à tous les responsables en charge de l'enseignement à différents niveaux de s'impliquer pour jouer un rôle positif" dans la résolution des conflits.



"Dans les jours à venir, avec l'aide du Tout puissant, nous allons résoudre définitivement ce problème qui met à mal la cohabitation pacifique dans ladite province", a souligné le n°1 de la province du Ouaddaï.