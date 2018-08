Tchad : le gouverneur Weiding Assi veut mettre fin aux conflits fonciers au Mayo-Dallah

Le gouverneur de la région du Mayo-Kebbi Ouest, Weiding Assi Assoue, a rencontré hier les préfets, les sous-préfets, les chefs de canton, les chefs de village et les autres responsables du département du Mayo-Dallah afin de mettre fin aux conflits fonciers, aux conflits agriculteurs-éleveurs et à la destruction de l'environnement.



Selon le gouverneur, ces maux sont devenus récurrents dans la région.



Le gouverneur a donné des fermes instructions aux autorités administratives, civiles et traditionnelles afin que ces phénomènes qui engendrent assez souvent des conséquences dramatiques prennent fin immédiatement. Il a précisé que tout le monde doit prendre sa responsabilité.



"Des fermes instructions ont été données afin de faire en sorte qu'avec le retrait des brigades, il faudrait que les comités de vigilances soient étroitement associés aux chefs de canton de manière à gérer ce genre d'insécurité", a déclaré le gouverneur.