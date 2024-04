Tchad : le gouverneur de Moyen-Chari appelle à l'action contre la corruption et l'injustice à Kyabé

Durant cette visite, les échanges avec les chefs traditionnels, la société civile et les leaders religieux ont mis en lumière les principaux problèmes affectant le département, notamment les conflits intercommunautaires, l'injustice et l'insécurité. Les participants ont exprimé leur frustration face à la récurrence des conflits et à la corruption présumée parmi certaines forces de défense et de sécurité, soulignant le manque de soutien sans contrepartie financière.



Le gouverneur Abderaman Ahmat Bargou a pris note de ces doléances et a affirmé que son déplacement visait à promouvoir la paix, l'unité et le développement pour renforcer la cohésion sociale. Il a encouragé les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les autorités administratives, civiles et militaires, à intensifier les campagnes de sensibilisation aux valeurs de la paix et à résoudre pacifiquement les conflits.



"La paix est bien plus qu'une simple absence de conflit. C'est un état de stabilité, d'harmonie et de bien-être, essentiel pour le progrès social, économique et culturel de chaque individu et de la collectivité," a déclaré le gouverneur. Il a également exhorté les citoyens du Lac-Iro à dénoncer les agents de sécurité complices de bandits qui perturbent la tranquillité publique, promettant de traquer et de traduire en justice ceux qui nuisent à la société.



Pour conclure, Abderaman Ahmat Bargou a mis en garde contre toute action qui pourrait nuire à la paix et à la cohésion sociale, affirmant que ces valeurs sont cruciales pour bâtir une société stable et prospère dans le département du Lac-Iro.