Tchad : le gouverneur de Sila en tournée pour la fin de l'état d'urgence

L'état d'urgence a officiellement pris fin depuis le 10 janvier 2020 dans les provinces de Sila, du Ouaddaï et du Tibesti. A cette même date, le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi a bouclé une vaste tournée dans sa province. Il s'est rendu tour à tour à Koukou Angarana, Tissi, Mongororo et Adé.



A chaque étape de sa tournée, il a tenu des meetings avec les populations pour sensibiliser sur la paix et la cohabitation pacifique.



Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi s'est félicité des résultats de l'état d'urgence qui a permis d'instaurer la paix au Sila.



"Le président Idriss Déby Itno a rassuré la population de Sila qu'il prendrait toutes les dispositions pour que de telles situations ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus, ne se reproduisent jamais", a-t-il déclaré lors d'un meeting à Adé, en présence de nombreux civils, d'officiers militaires et d'autorités locales.



"Mes chers frères et sœurs, interrogez moi, demandez moi, qu'est-ce que l'état d'urgence ? L'état d'urgence c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est ça l'état d'urgence", a-t-il ajouté.



Il a précisé que l'élément le plus important est la réussite de la saisie en un temps record d'une grande quantité d'armes de guerre détenues illégalement par la population.



Le n°1 de la province de Sila a adressé ses remerciements aux forces de défense et de sécurité.



Au cours de ses déplacements, le gouverneur s'est entretenu avec les forces de défense et de sécurité pour faire le compte rendu des opérations. Il a également rencontré les autorités traditionnelles et les opérateurs économiques.