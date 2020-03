Tchad : le gouverneur de Sila inspecte les services administratifs

Au sein de la délégation à l'enseignement et à la jeunesse, le gouverneur a été accueilli par le personnel et des enseignants. Le délégué Bichara Issa Assamah a fait le point sur le travail de la délégation provinciale. Il a indiqué que la province de Sila est très vaste et nécessite une grande intervention dans le secteur de l'éducation.



Le général Gaucher a pris note de certains manquements et difficultés.