Tchad : le gouverneur de l'Ennedi Ouest apporte des clarifications suite à la note de suspension

Une note du ministère de l'Administration du Territoire, datée du 30 octobre 2024, annonce la suspension du gouverneur de la province de l'Ennedi Ouest, Satadjim Succès Noël. Le secrétaire général de la province assurera l'intérim jusqu'à nouvel ordre. La note précise également que le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité (ANSE) et le Directeur Général des Renseignements Intérieurs sont chargés d'envoyer une mission conjointe pour vérifier la distribution des vivres envoyés par l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONSA) et de fournir un rapport.



Interrogé par Alwihda Info, le gouverneur Satadjim Succès Noël a confirmé la réception de la note par les autorités provinciales et a expliqué la situation. Selon lui, un comité provincial avait été mis en place, sous les instructions des hautes autorités, pour gérer les conséquences des inondations dans la province. Cependant, ce comité attendait toujours une réponse du comité national.



« Le ministère de l'Action Sociale a finalement réagi en envoyant 1500 sacs de riz pour la province de l'Ennedi Ouest, mais seulement 400 sacs ont été effectivement reçus pour plus de 18 000 personnes affectées, » a précisé Satadjim Succès Noël. Le gouverneur a ajouté qu’il espérait voir les 1100 sacs restants arriver prochainement, tout en soulignant que cette aide restait insuffisante pour subvenir aux besoins de toute la population sinistrée.



Par ailleurs, des dons privés ont également été reçus : « Une jeune femme de la région a fait un don de 10 millions de FCFA, et une autre femme a contribué avec 500 000 FCFA. Ces montants ont été déposés au Trésor provincial. »



Face aux critiques, le gouverneur a exprimé sa frustration concernant des informations erronées qui auraient circulé à propos de sa gestion de la crise. « Notre suspension, que ce soit confirmé ou non, nous en prenons acte en tant que gouverneur. Si cela dépendait de moi, au lieu d’une suspension, j’aurais préféré qu'un autre décret me relève. Nous pensons avoir servi le Tchad à travers la province de l'Ennedi Ouest. »



Il a conclu en affirmant son engagement au service du Tchad, tout en acceptant les décisions des autorités : « Si les habitants de l'Ennedi Ouest ne le souhaitent pas, ce n’est pas grave. Le Tchad est notre pays et nous le servons, peu importe où nous sommes. »



La mission de vérification de la distribution des vivres, mandatée par les autorités, devrait apporter plus de clarté sur la situation dans les jours à venir.