Tchad : le gouverneur de la Tandjilé a présidé une réunion de sécurité

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a présidé le 19 juillet à Laï, une réunion de sécurité. Cette rencontre regroupait tous les responsables en charge de la sécurité de la province. C'est dans le but de mettre les bouchées doubles en matière de sécurité des biens et de la population. Et aussi, de s'imprégner des difficultés que rencontrent les agents sur le terrain, que s'est tenue cette réunion.



Présidant la séance d’ouverture de la réunion, le gouverneur de la province Doudlengar Miayo a demandé aux forces de défense et de sécurité de collaborer entre elles, afin de contrecarrer les actions des bandits de grand chemin. Le N°1 de la province a par ailleurs indiqué que la question de la sécurité est l'affaire de tous.

Pour ce faire, il demande à toute la population de la Tandjilé de dénoncer la présence de toute personne étrangère dans la province ou dans la ville de Laï.