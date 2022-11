Tchad : le gouverneur de la Tandjilé convoque une réunion avec ses collaborateurs

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a présidé ce 10 novembre 2022 à Laï, une réunion de travail avec ses collaborateurs. Elle était relative à la gestion de la crise qu’a traversé le pays ces dernières semaines.



Tout a commencé par le mot introductif du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, qui, dans son allocution de circonstances, a situé le contexte de cette réunion relative à la gestion des crises sociopolitiques dans la Tandjilé.



Dans sa communication, la première autorité de la Tandjilé, le gouverneur Doudlengar Miayo, a remercié tous ceux qui ont assisté les sinistrés des inondations et les a invités à faire davantage. Ce remerciement s’adresse, selon lui, en premier lieu, au président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, et à son gouvernement, pour la solidarité exprimée à l’endroit des sinistrés de la Tandjilé.



Relativement à la menace à la paix, Doudlengar Miayo interpelle ses collaborateurs à sensibiliser la population afin que les malheureux évènements du 20 octobre 2022, ne se reproduisent plus dans la Tandjilé, havre de paix. Il a été strict dans ses propos, quant à l'application de l’arrêté suspendant pour trois mois, les activités de certains partis politiques.



Enfin, le gouverneur Doudlengar Miayo en appelle à la cohésion sociale, pour relever le défi du développement socioéconomique de la Tandjilé, partant du Tchad tout entier.