Tchad : le gouverneur de la Tandjilé intervient suite aux tensions à l’hôpital de Béré

Sur convocation, les deux parties en divergences de l’hôpital Adventiste de Béré se sont retrouvées ce vendredi midi autour du gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo. Réunion qui s'est déroulée à sa résidence, en présence de Djimadjibaye Kantangar Aimé, membre du conseil d'administration de AHI (Adventiste Health International), par ailleurs secrétaire d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, dépêché pour la circonstance.



Durant plus de deux heures d'horloge, cette réunion s'est déroulée à huis-clos, en l'absence de la presse pour des raisons que l'on ignore.



Selon nos nos sources, cette réunion a pour objectif d’écouter les deux parties et essayer de situer les responsabilités de chacun dans ce problème. C'est après les travaux qu'on a fait appel à la presse qui était juste dehors, pour prendre les conclusions avec le gouverneur de la province. Doudlengar Miayo a déploré le comportement peu responsable des jeunes qui ont posé des actes barbares.



D'après les conclusions, l'affaire est confiée à l'inspecteur provincial du travail de la Tandjilé, Solassengar Anges Gabriel pour traiter les dossiers et essayer de voir si les procédures de licenciement ont été respectées.