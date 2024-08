Tchad : le gouverneur de la Tandjilé sensibilise sur la cohabitation pacifique à Donomanga

Accompagné d’une forte délégation, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a effectué un déplacement à Donomanga, localité située à 75 km de Laï.



Aussitôt arrivé, il a animé un meeting populaire au palais cantonal. Le mobile de ce déplacement est le renforcement de la sécurité, la paix et de la cohabitation pacifique dans cette partie de sa circonscription administrative.



Face à l’assistance, le patron de la province, Adoum Moustapha Brahimi, a tout d’abord salué la mobilisation de la population à ce meeting, avant de situer le but principal de son arrivée au chef-lieu du département de Manga, qui est celui de mettre en application les instructions du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



Il s'agit de renforcer la cohésion sociale et de sensibiliser la population sur l’importance de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. Le représentant du chef de l'État dans la province de la Tandjilé, a demandé aux chefs de cantons, en vue de collaborer avec les forces de défense et de sécurité.



Par ailleurs, il a invité les acteurs, à divers niveaux, à jouer pleinement leur rôle, celui de sensibiliser la population sur la paix, gage d'un développement durable. Les leaders des trois confessions religieuses de la Tandjilé, se sont relayés tour à tour, pour prier en faveur de la paix et la stabilité, dans le département de Manga, partant dans la province de la Tandjilé toute entière.