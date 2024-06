Tchad : le gouverneur de la province du Lac poursuit sa tournée de prise de contact

Ce matin, il a animé un meeting à Ngouri où il a sensibilisé la population sur la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique.



A Ngouri, chef -lieu du département de Wayi, c'est toute une marée humaine qui a réservé un accueil de taille à la forte délégation conduite par le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani, Aussitôt arrivé, Saleh Haggar Tidjani a tenu un meeting à la place publique de Ngouri.



Ce sera une occasion indiquée pour le préfet du département de Wayi, Mahamat Abakar Dindi, d'étaler les maux dont souffre son département, tels que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle engendrée par le changement climatique, l'insuffisance du personnel enseignant et soignant.



Pour le gouverneur de la province du Lac, le général, cette tournée s'inscrit dans le cadre de la prise de contact et de sensibilisation sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale.



A cette occasion, il a invité la population du département de Wayi à un changement de mentalités, qui est l’une des valeurs qui rime avec les actions de la cinquième République. « Mettons-nous tous ensemble pour combattre le sous-développement dans toutes ses formes. Je compte sur vous pour le relèvement socio-économique du département de Wayi », a conclu le numéro 1 de la province du Lac.



L'agenda du gouverneur prévoit une rencontre avec les différentes couches socioprofessionnelles du département, afin de recueillir leurs doléances pour mieux contribuer au développement du département de Wayi.