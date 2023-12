Tchad : le gouverneur du Batha a ouvert le COPIL du projet PREBATHA à Ati

La cinquième réunion du comité de pilotage (COPIL V) du projet de renforcement de l'éducation de base au Batha (PREBATHA), a été ouvert à Ati, avec pour objectif d'examiner la recommandation de la réunion du dernier comité de pilotage et les actions prises.



Il s’agit également d’apprécier les progrès réalisés durant la quatrième année de la mise en œuvre, analyser les principaux goulots ayant retardé la mise en œuvre des activités, d'apporter les ajustements nécessaires sur la base de leçons apprises, et d'adopter une nouvelle programmation incluant des orientations, pour la poursuite des activités restantes à mettre en œuvre en 2024.



Elle permettra à toutes les parties prenantes dudit projet, d'apprécier les résultats obtenus par les différents acteurs de mise en œuvre, et de tirer les leçons pour mieux corriger les faiblesses.



Dans son mot de bienvenue, le délégué de l'Education de la Promotion civique, Yacoub Ibrahim, a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la 5ème réunion du comité de pilotage du projet de renforcement de l'éducation de base au Batha.



Pour sa part, le directeur de la planification du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mahamat Tahirou Dabou, a souligné que la cinquième réunion du PREBATHA se tient au moment où les plus hautes autorités sont en plein processus de refondation du système éducatif tchadien.



Il a profité de l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers à savoir : la coopération suisse, l'UNICEF et le ministère de l'Education nationale, pour leur appui constant.



Ouvrant la réunion, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahamat Goukouni Mourali, a rappelé que depuis 2020, année de l'exécution le PREBATHA, il y a eu un impact considérable sur les conditions d'apprentissage et l'éducation des enfants.



Par ailleurs, le gouverneur remercie la coopération suisse, à travers plusieurs projets et programmes, dont le PROQEB qui a accompagné efficacement le système éducatif de la province du Batha.