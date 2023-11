TCHAD Tchad : le gouverneur du Batha a ouvert un atelier d’adoption du Plan de développement

Alwihda Info | Par Hassan Djidda Hassan - 22 Novembre 2023





Cet atelier est organisé par l'ONG CARITAS Suisse et CPA, grâce à l'appui financier de la coopération Suisse via le Projet « Appui au renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables du Batha (REPAR) ».



Elle a pour objectif de procéder à l'adoption technique du document du Plan de développement de la province du Batha.



Durant trois jours, les participantes et participants, venus de six départements de tous les acteurs que compte la province, échangeront sur les différentes thématiques qui sont entre autres : l'adoption de la classification indicative des projets sur la durée du plan qui est de cinq ans, l’adoption des projets de la première année, la formulation des suggestions et recommandations en vue d'enrichir le contenu, l'adoption du mécanisme de mise en œuvre du PDP et les stratégies de pilotage, afin d’obtenir à travers l'adoption, un consensus autour du document du PDP.



Dans son mot de bienvenue, le représentant de CARITAS Suisse, Alkhalil Abdoulaye, par ailleurs chargé de programme du Projet REPAR/Batha, remercie la coopération suisse pour son appui financier pour le PDP. Il a rappelé que les processus de PDP ont démarré depuis six mois, et c'est la première fois pour la province du Batha.



Selon lui, pour atteindre cet objectif, le REPAR entend s'appuyer sur les recommandations du forum des ressortissants du Batha, organisé en juin 2019, pour l'élaboration du plan du développement provincial(PDP).



Pour sa part, le représentant du ministère du Plan, de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Wessi Vaissoulaye, par ailleurs cadre de division planification provincial, a rappelé qu'a partir 2017, le Tchad a inscrit son développement dans une vision perspective de long terme, rompant ainsi avec les cycles de planification à court et au moyen termes.



Cette vision stratégique de développement, aussi appelée Vision 2030, que l’on souhaite en cohérence avec l'agenda 2063 de l'UA et les ODD de Nations Unies, a pour objectif de faire du Tchad, une puissance régionale émergente, a-t-il ajouté.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Batha le général de division Ahmat Goukouni Mourali a souligné que la validation des principaux résultats de ce rapport permettra au gouvernement, et aux partenaires technique et financiers, d'assoir une planification basée sur les données récentes et de répondre aux urgences de la population du Batha.



Cette opération d'importance pour la province, est devenue une réalité grâce aux orientations de plus hautes autorités, a-t-il rappelé.



Enfin, le gouverneur a salué l'effort de la coopération suisse qui ne cesse de contribuer au développement économique du Batha, à travers plusieurs projets et programmes en cours d'exécution. Il remercie particulièrement CARITAS Suisse et le consortium des consultants qui ont facilité la tenue de cet atelier.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le Sila se prépare pour le référendum constitutionnel avec une présentation clé Tchad : séance de sensibilisation et de restitution des formations à Doba Le Tchad honoré au festival Africlap à Toulouse Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)