Tchad : le gouverneur du Batha a présidé la réunion de plaidoyer pour la vaccination contre la rougeole

Ouvrant la réunion de plaidoyer et de sensibilisation de vaccination contre la rougeole, le gouverneur de la province du Batha, Ahmat Goukouni Mourali, demande l'implication et l'engagement de toutes les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et les responsables des ONG, de partis politiques et de la société civile, ainsi que les leaders religieux, pour prévenir la moralité due à la rougeole et bloquer l'entrée de cette maladie dans le Batha et le Tchad général.



Le gouverneur rappelle que dans le domaine de la lutte contre la rougeole, les efforts du Tchad et de ses partenaires, sous l'impulsion des plus hautes autorités, plusieurs actions positives ont été réalisées en faveur de la protection de la petite enfance et de bien-être des enfants.



Pour finir, le gouverneur a instruit, chacun à son niveau de responsabilité, de se mobiliser afin que tous les enfants cibles, vivant dans la province, soient vaccinés et que cette opération soit optimale et couronnée de succès.



Le délégué sanitaire provincial, Dr Foksia Elie, a souligné que cette réunion permet de soutenir la campagne de plaidoyer qui se déroulera du 05 au 11 décembre 2023, dans les districts de la province du Batha, et qui concerne les enfants dont l'âge est compris entre 9 et 59 mois, en faveur de la vaccination, de renforcer la participation communautaire et d'améliorer les prestations des services de vaccination, pour une meilleure protection des enfants du Batha contre la rougeole.



Dr Foksia Elie demande aux parents de faire vacciner leurs enfants dont l'âge est compris entre 9 et 59 mois au centre de santé le plus proche. Il rappelle que la vaccination sauve des millions de vies.