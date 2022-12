Tchad : le gouverneur du Batha commémore la fête des armées à Ati

Cette célébration est l'occasion d’exprimer la joie et le vivre-ensemble entre les différentes couches socioprofessionnelles, a déclaré le colonel Ali Issakha, président du comité d'organisation, par ailleurs commandant adjoint de la légion n°12.



Le gouverneur a fait observer une minute de silence en la mémoire des soldats disparus. Il a indiqué que le président de la transition n'a ménagé aucun effort pour s'attaquer aux problèmes récurrents de la défense, de la sécurité et de sauvegarde des biens des populations.



Le gouverneur a énuméré des points majeurs de la réforme des armées et a exprimé ses meilleurs voeux aux tchadiens.