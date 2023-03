Tchad : le gouverneur du Batha inspecte un chantier public à Ati

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a effectué une visite inopinée ce 3 mars 2023, pour inspecter l'avancée des travaux de construction de la délégation de l'éducation.



À son arrivée sur le chantier, les ingénieurs présents ont affirmé être confiants quant à l'évolution des travaux, qui n'ont rencontré aucune difficulté jusqu'à présent. Le PDG de l'entreprise a également expliqué au gouverneur que plus de 40 % du chantier était déjà réalisé.



Cependant, lors de la visite, le gouverneur a remarqué quelques manquements et demandé à l'entreprise de les corriger.



Ensuite, le gouverneur s'est rendu au centre de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), où il a rassuré la population sur la gratuité de la carte d'identité nationale, conformément aux instructions des plus hautes autorités.



Cette mesure, qui permet la délivrance gratuite de la carte d'identité nationale dans tout le pays, pendant une période de six mois, vise à faciliter l'accès des citoyens à ce document essentiel.



La visite inopinée du gouverneur de la province du Batha permet ainsi de suivre de près l'avancement des travaux de construction de la délégation de l'éducation, et de rappeler l'importance de la carte d'identité nationale pour tous les citoyens.