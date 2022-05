Tchad : le gouverneur du Batha remet des matériels aux agents de l’éducation

Le gouverneur de la province du Batha a présidé ce matin à Ati, la cérémonie de remise des motos et matériels informatiques aux agents de l'éducation nationale de la province par la ProQEB (Promotion de la Qualité de l'Éducation de Base au Tchad).



Dans le souci de propulser les activités de la chaîne d'encadrement des enseignants du primaire, en vue d'améliorer la qualité de l'éducation, la ProQEB met à la disposition des agents de l'éducation nationale des moyens roulants et des équipements de bureaux jugés nécessaires pour le travail, c'est dans ce sens que la province du Batha bénéficie de 21 motos, 4 ordinateurs fixes, 4 imprimantes multifonctions, de 20 vidéos projecteurs, de 40 tablettes et de 265 radios.



En plantant le décor, le chef d'antenne du projet ProQEB, Mahamat Tahir Brémé souligne que, le programme décennal ProQEB et mise en œuvre par l'ONG suisse Enfant du Monde (EdM) depuis 2013, intervient dans l’enseignement primaire, dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle, pour promouvoir une holistique en éducation.



Pour sa part, le délégué provincial de l'éducation nationale, Mahamat Ali Nassir remercie le ProQEB, la DDC et l'AFD n'ont ménagé aucun effort pour appuyer dans les différents sous-secteurs de l'éducation, la formation de la chaîne éducative, la dotation des équipements d'encadrement en moyens roulants, la distribution des matériels didactiques imprimés et non imprimés aux écoles primaires et centres d'alphabétisation.



En réceptionnant les clés des motos et les matériels informatiques, le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben-Dergon, remercie la coopération suisse pour ce geste qui a un impact positif sur l'éducation des enfants. Selon Djimta Ben-Dergon, cet appui entre en droite ligne de la politique du gouvernement du Tchad qui a placé l'école tchadienne au premier rang de ses priorités.



Le gouverneur exhorte les bénéficiaires à veiller à l'entretien de ces engins et à la délégation de l'éducation nationale de bien jouer son rôle dans le cadre du suivi de l'utilisation de ces moyens de travail.