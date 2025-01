Tchad : le gouverneur du Batha rencontre les responsables des régies financières

Dans son discours de bilan, le délégué des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan du Batha, Mahamat Amine Abdelrasoul, a profité de l'occasion pour adresser ses vœux de prospérité, de longévité et surtout de paix pour le Tchad, à l'occasion du Nouvel An 2025.



Il a, au nom de ses collaborateurs et en son propre nom, exprimé sa profonde gratitude aux autorités administratives, et en particulier au gouverneur, pour les efforts inlassables qu'il déploie dans la gestion éclairée de la province.



Le délégué a présenté la situation financière de l'année 2024, qui se résume ainsi : départements Batha-Ouest Douanes 3.768.039.032 FCFA, Batha-Est-Assinet-Haraz-Douanes 775.444.584 FCFA, Fitri 61.603.200 FCFA, Ouadi-Rimé 94.076.948 FCFA, Perception de Koundjourou 19.329.480 FCFA, pour un total de 4.624.416.296 FCFA.



Il a remercié ses collaborateurs et les responsables des régies financières, pour leurs efforts, malgré des conditions de travail parfois difficiles, saluant leur engagement, leur professionnalisme, l'esprit d'équipe et leur sens de responsabilité dans la collaboration à tous les niveaux. Il a également informé que le budget pour l'année 2025 est décentralisé et que chaque province, y compris le Batha, doit intensifier ses efforts. Il a exhorté chacun à assumer pleinement sa mission.



Pour ce faire, il a souligné qu'il fallait travailler d'arrache-pied pour soutenir les 12 chantiers et 100 actions du programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en doublant les efforts pour améliorer les recettes en 2025, dans la transparence et la rigueur, pour le développement de la province.



Présidant la réunion, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a insisté sur les défis liés à la mobilisation optimale des recettes intérieures, et à l'amélioration de la qualité du service.Il a précisé que la mobilisation des ressources se concentrera principalement sur les marchés de bétail, les recettes des communes et des autres régies au cours de l'exercice 2025.



Selon lui, l'ambition du gouvernement, sous la houlette du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, est de faire croître chaque année la part des dépenses financées par les ressources propres.



À cet égard, un accent particulier sera mis sur la lutte contre la fraude et la corruption, en renforçant les capacités des régies financières pour améliorer l'efficacité du recouvrement des impôts et autres taxes, grâce à un dispositif de suivi qui sera confié au délégué des Finances.



Pour relever ce défi, « les responsables des régies doivent faire preuve de volonté et de conscience afin de réussir à mobiliser 100 % des recettes publiques », a-t-il conclu. A la fin de la réunion, le gouverneur a décerné des attestations de reconnaissance aux responsables des régies financières en guise d'encouragement pour le travail fait.