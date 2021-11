Tchad : le gouverneur du Batha se montre ferme suite à l’agression d’un professeur

Suite aux violences en milieu scolaire, le gouveurneur de la province du Batha a rencontré les responsables scolaires et les membres des associations des parents d'élèves ce 24 novembre à Ati.



La réunion vise à informer et sensibiliser les parents d'élèves sur la violence en milieu scolaire qui prend de l'ampleur ces derniers temps dans la province du Batha.



Le gouveurneur Djimta Ben-Dergon exhorte les responsables scolaires et les parents d'élèves à réfléchir sur les causes et solutions envisageables afin de permettre aux élèves de jouir d'un milieu scolaire sein et sans violence.



Djimta Ben Dergon a aussi appelé les parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle, celui de combattre et prévenir les violences sous toutes leurs formes. Pour le gouverneur, l'échec et la violence ne sont plus malheureusement des exceptions mais plutôt un sérieux problème qui pousse à s'interroger sur le futur de l'enseignement dans leur milieu.



A entendre Djimta Ben Dergon, gouverneur de la province du Batha, des mesures sévères seront pris contre tous les auteurs de délinquance en milieu scolaire.