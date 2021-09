Tchad : le gouverneur du Borkou convoque une réunion de sécurité après une tentative d’émeutes

Après l’étude minutieuse des rapports, face aux chefs des unités militaires de sa zone de commandement, le général de division Ismat Issakha Acheikh a informé que c'est dû à des agitations sociales qu’il a écourté son séjour à N’Djamena.



“Nous avons échangé sur les questions qui minent le développement du Borkou et évoqué les raisons de ces agitations sociales liées au décret portant rattachement de l'ensemble du département d'Emi Koussi à la province du Tibesti. Après des échanges et réflexions mûrs, le bon sens a prévalu”, souligne le gouverneur.



Le général de division Ismat Issakha Acheikh a félicité les représentants de la population pour cette prise de décision sage visant à l’apaisement. Il a promis de les épauler pour apporter la lumière sur cette décision en cours de validation par les plus hautes autorités du pays. Cependant, il a invité les responsables militaires à veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens.