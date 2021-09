Tchad : le gouverneur du Borkou inspecte les structures publiques de Faya

La Société nationale d'électricité (SNE), la Société tchadienne des eaux (STE) et l'ONAMA de Faya ont été la cible de cette visite inopinée.



À la SNE et à la STE, les doléances sont les mêmes. Le problème de générateurs et de carburant ça les abonnés sont peu nombreux et la facturation est dérisoire, ce qui explique une exploitation fortuite de carburant.



Le général de division Ismat Issakha Acheikh, gouverneur de la province du Borkou, a rassuré qu'il veillera personnellement sur la situation pour que des solutions soit trouvées.



Au niveau de l'ONAMA de Faya, le chef de station provinciale a énuméré des difficultés : l'insuffisance de personnel et la faible capacité de l'émetteur qui est de 1 K, tandis que l'émetteur de la télévision locale est en panne.



Le gouverneur a demandé au chef de station provincial de l'ONAMA de sensibiliser la population sur les valeurs de la paix et de la concorde nationale car la radio est un secteur sensible est constitue une arme tranchante. Il a exhorté le personnel à faire preuve d'abnégation dans ses tâches.