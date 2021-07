Tchad : le gouverneur du Borkou inspecte les unités militaires et donne des consignes

La visite du gouverneur de la province du Borkou dans les unités militaires de sa circonscription administrative vise à s'imprégner des atouts et des difficultés auxquels se heurtent les corps en treillis.



À la zone de défense et de sécurité n°7, à la légion n°2 tout comme leaudétachement de la force Barkhane basé à Faya, le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheik, a rappelé aux chefs militaires la nécessité du respect de la hiérarchie dans le travail et de l'autorité de l'État.



Le gouverneur a galvanisé les forces de la zone de défense et de sécurité n°7. "Je ne suis pas un gouverneur de bureau mais celui-là qui descend sur le terrain auprès de ses frères d'armes pour barrer la route à tous les réseaux de hors-la-loi", a déclaré le gouverneur. Il a invité à une vigilance accrue.