Tchad : le gouverneur du Guéra intervient pour la paix durable à Mangalmé

Une délégation dirigée par le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Tougou Tchohimi, s'est rendue à Mouraye, une localité située à 50 km de Mangalmé, dans la sous-préfecture de Kouka Margné.



Le gouverneur a organisé une rencontre entre les communautés Moubi et Arabe pour résoudre les conflits intercommunautaires dans la zone. Après de longs échanges avec les deux communautés, un accord a été trouvé pour promouvoir le vivre ensemble, suivant l'exemple de leurs ancêtres.



Suite à Kouka Margné, le gouverneur et sa délégation se sont déplacés à Mangalmé pour aborder un différend entre les communautés Mesmedjé et Arabe, dans le but de renforcer la cohésion sociale dans la province du Guéra en général et le département de Mangalmé en particulier.