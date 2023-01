Tchad : le gouverneur du Guera rend hommage aux forces armées à l'occasion du nouvel an

Le gouverneur de la province du Guera, Dr. Adoum Forteye Amadou, a pris part le 31 décembre 2022 à une célébration du réveillon de Noël et de la fête des armées à Mongo.



Pour le gouverneur, le réveillon est un cadre de retrouvaille, de distraction et de courtoisie, donnant le moral aux forces de défense et de sécurité.



Dr. Adoum Forteye Amadou a rendu hommage aux forces armées pour leur action en faveur de la défense de la patrie.