Tchad : le gouverneur du Hadjer-Lamis en tournée à Dababa

Le gouverneur de la province du Hadjer-Lamis, Ali Haroun, a effectué cette semaine une tournée dans le département de Dababa.



Pendant trois jours, la délégation du gouverneur, composée de ses collaborateurs, des délégués provinciaux et des chefs des services de sécurité, a sillonné le département de Dababa.



De Maïgana à Moïto, en passant par Arboutchatack et Bokoro, le gouverneur a véhiculé le message de la paix, de la cohabitation pacifique, de la protection de l'environnement, de la gestion des conflits liés au foncier, du respect des couloirs de transhumance, et du développement de l'agriculture.



Le gouverneur a animé plusieurs meetings, rencontres et visites au cours de son périple.



Il a demandé aux différents chefs coutumiers de "s'entendre pour le développement, s'entendre pour que les gens vivent en paix".



Le gouverneur de la province du Hadjer-Lamis n'a pas perdu de vue le respect des lois et des règlements du pays.



Avec Djibrine Moussa Mahamat, correspondant Provincial RNT.