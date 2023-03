Ce 25 mars, une campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants PPR et la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) édition 2022-2023 a été organisée dans la salle de conférence multimédia de la commune de Massakory.



Le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Ahmat Alkhoudar Ali Fadel, a concentré son intervention sur les propos de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'élevage et des productions animales, Dr. Nodjimadji Rirabe, sur la vaccination et les marques des bovins et ovnis-caprins vaccinés.



Le gouverneur a expliqué que la marque de vaccination sur l'une des oreilles des animaux est destinée à différencier les animaux qui ont été vaccinés de ceux qui ne l'ont pas été. Il a également réfuté les rumeurs qui circulent selon lesquelles, au moment de la fête de Tabaski, les gens n'achètent pas les animaux avec une marque de vaccination sur l'oreille, affirmant que ces allégations sont fausses.



Le gouverneur a poursuivi son discours en évoquant d'autres rumeurs liées à la vaccination contre le Covid-19. Il a expliqué qu'il existe des rumeurs qui prétendent que si vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas avoir d'enfants et que vous mourrez deux ans après la vaccination. Le gouverneur a tenu à rappeler que ces rumeurs sont fausses et qu'il est important de se faire vacciner contre toutes les maladies, y compris la PPR et la PPCB.



Le gouverneur a appelé les éleveurs à se méfier des rumeurs et à prendre cette vaccination au sérieux pour protéger leur bétail et préserver leur source de revenus. Il les a exhortés à partager ces informations avec tous ceux qu'ils rencontrent pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination.



La campagne de sensibilisation a été un franc succès grâce aux efforts du gouverneur de la province de Hadjer Lamis et de son équipe pour informer les éleveurs sur les avantages de la vaccination de leur bétail.