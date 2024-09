Tchad : le gouverneur du Kanem à Kakari pour promouvoir la cohabitation pacifique et le développement

Ce dimanche 8 septembre 2024, le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï, s'est rendu à Kakari, un village situé à 70 km à l'est de Mao. Il était accompagné d'une forte délégation comprenant les autorités administratives, militaires et traditionnelles de la province.



L'objectif de cette visite était de transmettre à la population de Kakari des messages clés sur la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble, la paix, l'éducation des enfants, le respect des couloirs de transhumance, l'autorité de l'État, la préservation de l'environnement, la sécurité et en particulier la lutte contre le vol de bétail.



Dans son allocution, le gouverneur a rappelé que la cohabitation pacifique est une priorité pour les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno. Il a exhorté la population à respecter les différences culturelles et à prévenir les conflits intercommunautaires.



Le contrôleur général a également insisté sur l'importance de protéger les couloirs de transhumance, afin d'assurer la sécurité des troupeaux et d'éviter les tensions entre éleveurs et agriculteurs. Les habitants de Kakari ont remercié le gouverneur pour sa visite, et ont formulé des recommandations, notamment concernant le manque de sages-femmes et d'équipements au centre de santé local, le manque d'enseignants et d’infrastructures éducatives, ainsi que le chômage des jeunes.



Le gouverneur a pris bonne note de ces doléances pour les transmettre aux autorités compétentes. Ainsi, cette visite officielle s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour promouvoir la cohésion sociale, la sécurité et le développement dans l'ensemble de la province du Kanem.



Elle témoigne également de la volonté du contrôleur général Issaka Hassan Jogoï d'être à l'écoute des préoccupations des populations, et de travailler en étroite collaboration avec elles pour répondre à leurs besoins. Le gouverneur a enfin visité le centre de santé de Kakari pour s'enquérir de ses réalités.