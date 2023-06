Tchad : le gouverneur du Kanem consulte les leaders des associations de jeunes de Mao

Cette rencontre a marqué la première occasion pour les jeunes leaders de s'exprimer et de travailler ensemble afin de dynamiser le développement socio-économique du Kanem. Les jeunes ont exprimé de nombreuses doléances lors de cette réunion, adressées au gouverneur. Très engagé à inclure la jeunesse dans la participation au développement local, le gouverneur a souligné que sa porte était toujours ouverte pour collaborer.



Par ailleurs, le gouverneur instaurera désormais une journée spécifique de rencontre avec les jeunes leaders du Kanem afin de réfléchir ensemble aux défis entravant le développement de la province et de proposer des solutions adaptées.



Les jeunes leaders ont exprimé leur gratitude envers le gouverneur pour cette considération et cette gouvernance inclusive au niveau local. Ils ont également remercié le gouverneur pour son soutien en priorisant le recrutement des jeunes du Kanem au sein des organisations non gouvernementales de la province.